Из столичных ТРЦ и метро массово эвакуируют людей

На месте происшествия работают профильные службы, в том числе взрывотехники и кинологи. Фото: "Киев Оперативный"

В пятницу, 7 мая, аноним сообщил о минировании торговых центров и станций метро в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

"На электронную почту Шевченковского управления полиции поступило письмо о минировании ряда объектов: торговых центров и станций метро. На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.

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Правоохранители тщательно обследуют здания, станции метро и прилегающую к ним территорию. Усилия полицейских направленные и на установление лица "минера".

После получения анонимного звонка из помещений торгово-развлекательных центров начали выводить персонал и посетителей. В частности, из ТРЦ Ocean Plaza на ул. Антоновича. Оттуда эвакуировали сотни посетителей.

С 1 января по 25 февраля 2021 года поступили 2 сообщения о минировании станций метро Киева. В 2020-м их было 31. Чаще всего заявляют о минировании 3 станций.