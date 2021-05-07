Из столичных ТРЦ и метро массово эвакуируют людей

В пятницу, 7 мая, аноним сообщил о минировании торговых центров и станций метро в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.
"На электронную почту Шевченковского управления полиции поступило письмо о минировании ряда объектов: торговых центров и станций метро. На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Труханов остров в Киеве "заминировали"
Правоохранители тщательно обследуют здания, станции метро и прилегающую к ним территорию. Усилия полицейских направленные и на установление лица "минера".
После получения анонимного звонка из помещений торгово-развлекательных центров начали выводить персонал и посетителей. В частности, из ТРЦ Ocean Plaza на ул. Антоновича. Оттуда эвакуировали сотни посетителей.
С 1 января по 25 февраля 2021 года поступили 2 сообщения о минировании станций метро Киева. В 2020-м их было 31. Чаще всего заявляют о минировании 3 станций.
Комментарии