Из Красной книги убрали растение-убийцу

С Красной книги убрали растение, убивающие Киевское водохранилище. Фото: Киевский рыбоохранный патруль

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов изъяло из Красной книги Украины водяной орех, который заполонил Киевское и Каневское водохранилища и стал угрозой для водных обитателей.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского рыбоохранного патруля.

"Он (водяной орех. - Gazeta.ua) имеет пагубное влияние на состояние гидробионтов, которым зарастают огромные площади акватории и покрывают поверхность сплошным зеленым ковром. Это создает неблагоприятные условия жизнедеятельности для водных биоресурсов на всех этапах их развития", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столичное озеро засыпали мусором десятки грузовиков

Охранного статуса лишили и сальвинию плавающую, которая также стала угрозой для водных обитателей, сообщила пресс-служба министерства.

Всего в 4-ю редакцию Красной книги Украины войдут 857 видов растений и грибов.

Водяной орех, который еще называют "чертовым" за роговидные колючие отростки, начал разрастаться 10 лет назад. Исследования, проведенные учеными Института гидробиологии и рыбпатрульными за счет частной компании и благодаря поддержке международной благотворительной организации, стали весомым основанием для изъятия этого растения из Красной книги.