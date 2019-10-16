Из Киевской ОГА исчезли документы на 2 млрд гривен

В КОДА отсутствуют документы на 2 млрд гривен. Фото: KyivInfo

С Киевской областной государственной администрации исчезли первичные документы на сумму в 2 млрд гривен.

Речь идет о накладных, кассовых справках и подобных документах, отсутствие которых обнаружили во время внутреннего аудита. Об этом рассказал председатель КОДА Михаил Бно-Айриян, передает delo.ua.

"Расскажу об одной ситуации, чтобы вы поняли трагизм. Хочу, чтобы эта история стала публичной. Когда я пришел, начал свой внутренний аудит в Департаменте регионального развития. Через две недели ко мне пришли и сказали - они не дают материалы. Кто не дает? Главный бухгалтер.

Мы начали служебное расследование, дали выговор, привели человека в себя. А буквально вчера [15 октября] мне приносят бумажку - аудит говорит о том, что исчезли документы на 2 млрд гривен", - отметил он.

"Что случилось? Первичную документацию на эту сумму изъяли правоохранительные органы и когда они на какой-то машине ехали, бумаги сгорели. Вопрос: почему не делались копии непонятно, а у меня сейчас нет документов на 2 млрд гривен", - добавил Бно-Айриян.

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По словам главы КОДА, как только он инициировал аудит и подобные ему процессы, на него начались информационные атаки. Это якобы началось через две недели после его назначения.

"Появились материалы, я шпион, агент ФСБ, ежемесячно летаю через Минск в Москву. А я в Минске вообще никогда не был. Мне кажется, что главная идея всего этого - деноминировать человека. Когда к тебе заходят люди, а везде пишут, что ты идешь в отставку, тебе сложнее общаться и давать команды ", - рассказал Бно-Айриян.

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