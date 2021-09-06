Из Киева в Бровары запустили модернизированную электричку - как курсирует

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Из Броваров в Киев запустили модернизированный электропоезд.

Из города в столицу можно добраться за 36 мин., сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

Электропоезд курсирует по маршруту Киев - Нежин. В Броварах останавливается дважды в день.

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"Их Броваров он будет отправляться в 07:02 и прибывать в Киев на Северную платформу в 07:38. В обратном направлении будет ехать в 17:03 и прибывать в Бровары в 17:47. Стоимость билета 15 гривен", - говорится в сообщении.

Поезд оборудован специальными местами и туалетами для людей с инвалидностью, столиками для пеленания, держателями для велосипедов и другими комфортными функциями.

График движения поезда по маршруту Киев - Нежин по ссылке.

Злоумышленники ограбили недавно обновленный поезд за 60 млн грн. Неизвестные проникли в электричку, курсирующую по пригородному маршруту Киев - Фастов, повредили поезд и украли внутреннее оборудование, в частности, систему безопасности и информирования пассажиров.