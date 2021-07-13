"Историческая новость": Укрзализныця заменит вечно сломанный эскалатор на Центральном вокзале

 
Ексклюзивы
1/5
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 306
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Просмотров: 675
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 5013
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 387
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
Просмотров: 882
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
1 Просмотров: 612
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 6093
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 4051
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 243
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 693
Фото
Все фото
7
3
7
4
3
В центре Киева сносят легендарные &quot;Цветы Украины&quot;
В центре Киева сносят легендарные "Цветы Украины"
Семь человек в салоне легковушки, девять - в багажнике: рассказали подробности смертельной аварии под Киевом
Семь человек в салоне легковушки, девять - в багажнике: рассказали подробности смертельной аварии под Киевом
Евробляха за €600 тыс.: киевские таможенники конфисковали элитный суперкар
Евробляха за €600 тыс.: киевские таможенники конфисковали элитный суперкар
В Киеве расцвел символ города: волшебные фото
В Киеве расцвел символ города: волшебные фото
Обвалился потолок в подземном переходе Киева: фото ЧП
Обвалился потолок в подземном переходе Киева: фото ЧП
Видео
Все видео
Под Киевом в смертельной аварии сошлись три фуры, движение парализовано
Под Киевом в смертельной аварии сошлись три фуры, движение парализовано
Молоко и хлопья: пассажиры шокировали диким поведением в метро
Молоко и хлопья: пассажиры шокировали диким поведением в метро
Дырявая дорога в Киевской области "проросла" вишнями
Дырявая дорога в Киевской области "проросла" вишнями
Мгновенная карма: наглый водитель поплатился за нарушение
Мгновенная карма: наглый водитель поплатился за нарушение
На мосту Патона прорвало трубу - показали видео
На мосту Патона прорвало трубу - показали видео
Интервью
1/5
"Собаки ездят в метро и автобусах" - украинская писательница рассказала о жизни в Лондоне
"Собаки ездят в метро и автобусах" - украинская писательница рассказала о жизни в Лондоне
Просмотров: 36
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
2 Просмотров: 855
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 990
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1476
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 630
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
10 Просмотров: 1467
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
вторник, 13 июля 2021 10:41

"Историческая новость": Укрзализныця заменит вечно сломанный эскалатор на Центральном вокзале

  Комментировать
&quot;Историческая новость&quot;: Укрзализныця заменит вечно сломанный эскалатор на Центральном вокзале
Эскалатор на Центральном железнодорожном вокзале постоянно ломается. Пассажиры вынуждены нести чемоданы по лестнице. Фото: Укрзализныця

В Киеве на Центральном вокзале установят новый эскалатор. Сделать это планируют через девять месяцев.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика, назвав замену "исторической новостью".

"Укрзализныця подписала договор на поставку и установку нового эскалатора на Центральном вокзале в Киеве", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 6 ч. в дороге: Укрзализныця запускает "Интерсити" из Киева в Тернополь

Победитель тендера - ООО "Мицуи Украина". Компания за свои услуги получит почти 13 млн грн. Это на 19% меньше, чем планировали потратить, рассказал исполняющий обязанности главы управления компании Иван Юрик.

Новый подъемник установят на месте имеющегося. Его высота составит 6,5 м. Сможет обслуживать 7300 посетителей вокзала в час и будет работать 20 ч. подряд. Эскалатор будет иметь LED-подсветку и сенсор для остановки лестничного полотна при отсутствии пассажиров.

В течение 60 месяцев поставщик гарантирует техническую поддержку и сервисное обслуживание.

Злоумышленники ограбили недавно обновленный поезд за 60 млн грн. Неизвестные проникли в электричку, которая курсирует по пригородному маршруту Киев - Фастов, повредили поезд и украли внутреннее оборудование, в частности, систему безопасности и информирования пассажиров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Историческая новость": Укрзализныця заменит вечно сломанный эскалатор на Центральном вокзале». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июля

На концерте собирали деньги для голодающих

"Убийцы мавры" садистски насиловали перед тем, как убивать жертв

Самое читаемое
Пересчитают все пенсии - кто получит больше
Пересчитают все пенсии - кто получит больше Просмотров: 17406
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
5
 2 Просмотров: 12519
Гороскоп на 12-18 июля: середина лета порадует ценами на недвижимость
Гороскоп на 12-18 июля: середина лета порадует ценами на недвижимость
 Просмотров: 6660
&quot;Среди нас стоят и 14-летние&quot; - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
5
 1 Просмотров: 5022
&quot;Новая почта&quot; испортила дорогостоящую посылку
"Новая почта" испортила дорогостоящую посылку
7
 1 Просмотров: 4851
Новости Киева
Под Киевом в смертельной аварии сошлись три фуры, движение парализовано
Под Киевом в смертельной аварии сошлись три фуры, движение парализовано
 Просмотров: 243
Молоко и хлопья: пассажиры шокировали диким поведением в метро
Молоко и хлопья: пассажиры шокировали диким поведением в метро
 Просмотров: 459
"Газель" влетела в маршрутку с людьми и превратилась в груду металлолома
"Газель" влетела в маршрутку с людьми и превратилась в груду металлолома Просмотров: 270
ВАЗ налетел на пешехода: смертельный инцидент попал на видео
ВАЗ налетел на пешехода: смертельный инцидент попал на видео Просмотров: 369
Снос дома "Цветы Украины" приостановили
Снос дома "Цветы Украины" приостановили Просмотров: 279
Больше всего комментируют
38
"Это позор Зеленского" - Порошенко о суде над боевым генералом Павловским
10
Росія вмерла
3
"Не ври" - Грибаускайте дала рецепт украинским президентам
3
Бывшего заместителя министра обороны отправили в СИЗО
2
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
Голосов: 6855
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть