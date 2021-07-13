"Историческая новость": Укрзализныця заменит вечно сломанный эскалатор на Центральном вокзале

Эскалатор на Центральном железнодорожном вокзале постоянно ломается. Пассажиры вынуждены нести чемоданы по лестнице. Фото: Укрзализныця

В Киеве на Центральном вокзале установят новый эскалатор. Сделать это планируют через девять месяцев.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика, назвав замену "исторической новостью".

"Укрзализныця подписала договор на поставку и установку нового эскалатора на Центральном вокзале в Киеве", - говорится в сообщении.

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Победитель тендера - ООО "Мицуи Украина". Компания за свои услуги получит почти 13 млн грн. Это на 19% меньше, чем планировали потратить, рассказал исполняющий обязанности главы управления компании Иван Юрик.

Новый подъемник установят на месте имеющегося. Его высота составит 6,5 м. Сможет обслуживать 7300 посетителей вокзала в час и будет работать 20 ч. подряд. Эскалатор будет иметь LED-подсветку и сенсор для остановки лестничного полотна при отсутствии пассажиров.

В течение 60 месяцев поставщик гарантирует техническую поддержку и сервисное обслуживание.

Злоумышленники ограбили недавно обновленный поезд за 60 млн грн. Неизвестные проникли в электричку, которая курсирует по пригородному маршруту Киев - Фастов, повредили поезд и украли внутреннее оборудование, в частности, систему безопасности и информирования пассажиров.