Инновационность и открытость: обнародовали программы экономического и социального развития Киева

Киевская городская государственная администрация обнародовала программы экономического и социального развития Киева на 2021-2023 годы. Документ определяет основные задачи и мероприятия развития столицы до 2023-го.
Соответствующая информация появилась на сайте КГГА.
Основными стратегическими целями на ближайшие 3 года определено:
- повышение уровня конкурентоспособности экономики в Киеве;
- повышение комфорта жизни жителей столицы;
- сохранение исторической самобытности;
- развитие культуры в городе.
Проект Программы предусматривает развитие Киева как города, открытого для бизнеса и инвестиций, который стимулирует инновации и поддерживает конкурентную среду.
До 2023 года удельный вес предприятий, занимающихся инновациями, должен вырасти до 21,9%. Ожидается также рост доходов бюджета Киева от налогов, уплаченных промышленными предприятиями города.
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Также ожидается увеличение количества работников на малых предприятиях - до 23%, увеличение доли малого и среднего бизнеса в объеме реализованных товаров и услуг, поступлений единого налога от юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в бюджет Киева.
Запланированы меры по улучшению экологического благополучия, повышению социальной защищенности населения, обеспечению качественной и доступной медицины, высокого уровня образовательных услуг и сохранения объектов культурного наследия столицы.
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