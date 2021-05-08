Именем Джорджа Флойда хотят назвать улицу в Киеве

В Киеве может появиться улица в честь Джорджа Флойда. Фото: REUTERS

В Киеве ул. Жамбыла Жабаева, расположенную в Шевченковском районе города, предлагают переименовать в честь афроамериканца Джорджа Флойда.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета. Ее автор - Ковальчук Владимир.

Он считает, что улицу, названную в честь советского певца казахского происхождения, надо декоммунизировать, поскольку Жабаев прославлял тоталитарный режим.

"Жамбыл Жабаев - это советский певец, который в своих песнях прославлял сталинский тоталитарный режим. Среди них есть такие песни, как "Гимн Октябрю", "В Мавзолее Ленина", "Ленин и Сталин", "Баллада о наркоме Ежове", "Большой Сталинский закон", - отметил автор петиции.

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Ковальчук уверяет, что улица должна носить имя Флойда - американца, который стал жертвой полицейского произвола в США.

"Переименование улицы в честь Флойда будет хорошим месседжем нашим американским союзникам и продемонстрирует, что украинцы солидарны с афроамериканцами в вопросе борьбы за демократические ценности и верховенство права", - подчеркнул автор.

В прошлом году 25 мая Джордж Флойд скончался после того, как был задержан полицией в Миннеаполисе. Полицейский, который задерживал мужчину, прижал его шею коленом и не отпускал даже тогда, когда задержанный говорил, что не может дышать. История Флойда вызвала волну протестов против неправомерных действий полиции.