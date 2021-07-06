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среда, 07 июля 2021 10:48

Иллюстратор с мировым именем три года рисует Киев. Картины поражают
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Ул. Олеся Гончара, Шевченковский район. Названа в честь украинского писателя и культурного деятеля. Название носит с 1996 года. Часть улицы с 2005-го охраняется ЮНЕСКО. Несмотря на это, здесь "вырос" девятиэтажный ЖК "Фреско София". Активисты боролись против застройки 11 лет. 2019-го Верховный Суд окончательно разрешил строительство
Фото: Сергей Майдуков
"Весенний макияж Киева", - подписал фотографию художник
Жилая девятиэтажка на ул. Чернобыльской, Святошинский район. Такие встречаются во всех спальных районах столицы. Правда, экстерьер тех домов разнится с этим. "Если бы те 9-этажки были такими красивыми", - комментирует пользователь
Гостиница "Салют" на ул. Ивана Мазепы, Печерский район. Имеет семь этажей и три звезды. Построенный 1984 архитектором Авраамом Милецким

Украинский иллюстратор Сергей Майдуков более трех лет рисует украинскую столицу.

Этими картинами и многими другими делится в Facebook.

В мае этого года представил артбук KYIV by Sergiy Maidukov. В нем собрал более 50 картин любимых столичных локаций, зданий и интерьеров.

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"Я почувствовал, что они (картины. - Gazeta.ua) собираются в серию, и это было поводом собрать их в одну книгу. Первые работы более сказочные, народнические, я рисовал их краем кисти. Последние выполнены карандашом, и ближе к моей эстетики - один инструмент один ластик и больше царапин. Картинки различаются, однако читатель этих различий не заметит, там эмоциональное подчинения. Все работы были созданы в Procreate", - рассказал Майдуков "Читомо".

Через героя книги художник показывает процесс знакомства с Киевом, который не был для него родным городом. Над дизайном артбука работала харьковская студия графического дизайна Grafprom. Издало книгу IST Publishing.

Сергей Майдуков родился в семье художника и архитектора. Его путь в иллюстрации начался в 2011 году, когда закрылась компания, где он работал дизайнером. В тот же день художник начал работать над серией из трех постеров. "Я долго просматривал работы иллюстраторов со всего мира на Live Journal и увидел, что иллюстрация может быть настоящей профессией. Это большая индустрия с кучей законов, маленьких и больших пьедесталов и соревнований", - вспоминает художник.

Работы Майдукова публикует The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal, Google, Adobe. Также он рисует для киевского ЦУМа и украинских изданий.

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Дата
07
июля

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