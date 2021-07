Иллюстратор с мировым именем три года рисует Киев. Картины поражают

Украинский иллюстратор Сергей Майдуков более трех лет рисует украинскую столицу.

Этими картинами и многими другими делится в Facebook.

В мае этого года представил артбук KYIV by Sergiy Maidukov. В нем собрал более 50 картин любимых столичных локаций, зданий и интерьеров.

"Я почувствовал, что они (картины. - Gazeta.ua) собираются в серию, и это было поводом собрать их в одну книгу. Первые работы более сказочные, народнические, я рисовал их краем кисти. Последние выполнены карандашом, и ближе к моей эстетики - один инструмент один ластик и больше царапин. Картинки различаются, однако читатель этих различий не заметит, там эмоциональное подчинения. Все работы были созданы в Procreate", - рассказал Майдуков "Читомо".

Через героя книги художник показывает процесс знакомства с Киевом, который не был для него родным городом. Над дизайном артбука работала харьковская студия графического дизайна Grafprom. Издало книгу IST Publishing.

Сергей Майдуков родился в семье художника и архитектора. Его путь в иллюстрации начался в 2011 году, когда закрылась компания, где он работал дизайнером. В тот же день художник начал работать над серией из трех постеров. "Я долго просматривал работы иллюстраторов со всего мира на Live Journal и увидел, что иллюстрация может быть настоящей профессией. Это большая индустрия с кучей законов, маленьких и больших пьедесталов и соревнований", - вспоминает художник.

Работы Майдукова публикует The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal, Google, Adobe. Также он рисует для киевского ЦУМа и украинских изданий.