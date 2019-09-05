"И фюрер такой молодой": сеть повеселило видео из киевского метро

На станции метро "Арсенальная" в Киеве на платформе заметили юношу в нацистской форме.
На видео видно, как молодой человек в черном мундире и фуражке с нацистской символикой садится в вагон метро, запись опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
В руках парень держит портфель и посеребренный муляж человеческого черепа.
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"Маленький фюрер в киевском метро", - говорится в подписи к видео.
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