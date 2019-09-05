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четверг, 05 сентября 2019 12:01

"И фюрер такой молодой": сеть повеселило видео из киевского метро

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&quot;И фюрер такой молодой&quot;: сеть повеселило видео из киевского метро
Фото: скрин из видео

На станции метро "Арсенальная" в Киеве на платформе заметили юношу в нацистской форме.

На видео видно, как молодой человек в черном мундире и фуражке с нацистской символикой садится в вагон метро, запись опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

В руках парень держит портфель и посеребренный муляж человеческого черепа.

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"Маленький фюрер в киевском метро", - говорится в подписи к видео.

Опубликовали пародию на репетицию в Санкт-Петербурге парада Победы на 9 мая.

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Дата
05
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