"И фюрер такой молодой": сеть повеселило видео из киевского метро

Фото: скрин из видео

На станции метро "Арсенальная" в Киеве на платформе заметили юношу в нацистской форме.

На видео видно, как молодой человек в черном мундире и фуражке с нацистской символикой садится в вагон метро, запись опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

В руках парень держит портфель и посеребренный муляж человеческого черепа.

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"Маленький фюрер в киевском метро", - говорится в подписи к видео.

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