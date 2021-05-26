"Хотел убить всех" - поджигатель троллейбуса ошеломил признанием

Задержанный рассказал о шокирующих намерениях. Фото: Киевская городская прокуратура

Житель Киева, который бросил бутылку с подожженной легковоспламеняющейся жидкостью в троллейбус, рассказал о мотивах своего поступка.

Видео с показаниями задержанного обнародовала пресс-служба полиции Киева.

По словам мужчины, ему "надоел человек".

"Бросил бутылку в троллейбус. Хотел убить всех", - сказал задержанный.

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Инцидент произошел 26 мая на ул. Теодора Драйзера в Киеве. 27-летний киевлянин швырнул "коктейль Молотова" в троллейбус маршрута №37, в котором находились пассажиры. Пожар быстро локализовали. Одна из пассажирок получила травму и была госпитализирована. Многочисленных жертв удалось избежать благодаря действиям водителя троллейбуса, который мгновенно открыл двери для эвакуации пассажиров и принял меры по пожаротушению. Поджигателю грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное.