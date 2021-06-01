Холодный и дождливый: подвели метеоитоги последнего месяца весны

Последний месяц весны был холодным и влажным. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

В Киеве май этого года оказался почти на 1,5 градуса холоднее нормы.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"Среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составляла + 14,4°C, что на 1,4°C ниже климатической нормы", - говорится в сообщении.

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По информации метеорологов, холоднее всего в Киеве было 9 мая - минимальная температура под утро опустилась до + 3,4°C. Теплее всего - 16 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 25,1°C.

Май, как и в прошлом году, оказался щедрым на осадки. На просп. Науки, 37 выпало 74 мм, или 114% климатической нормы, отметили специалисты.

Лето в этом году будет довольно жарким, но с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины кажется прохладным, с 6 по 12 июня возможен резкий подъем температуры, которая впоследствии опустится до +22... 25°С. Такая погода продержится до конца июня.