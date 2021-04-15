Холодильник не пролез: мужчина из окна выбросил половину квартиры

В Киеве на ул. Тулузы, 3 мужчина около 35 лет выбрасывал вещи из окна 7-го этажа. Инцидент произошел в ночь на 15 апреля.

Об этом информирует в Facebook сообщество dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

"Летело все: раковина, микроволновая печь, двери, посуда, вазы и многое другое. Пытался даже выбросить холодильник, но он не пролез в окно", - говорится в посте.

По словам соседки, ранее мужчина работал в охранной фирме. После удара по голове у него начались психические отклонения.

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После совершенного медики госпитализировали фигуранта в психиатрическую больницу, пишет "Сегодня".

"В полицию поступило 15 вызовов от жителей одной из многоэтажек на улице Тулузы. Люди жаловались на то, что их сосед выбрасывал из окна своей квартиры вещи и предметы быта. К счастью, обошлось без пострадавших. На место происшествия приехали патрульные и медики", - сообщила пресс-секретарь Святошинского управления полиции Киева Татьяна Мельник.

В Ровно на местную жительницу с балкона 3-го этажа упал диван. Женщина успела увернуться благодаря возгласу прохожего "Не бросай!" Однако полностью избежать контакта с домашней мебелью не удалось.