Хакеры из Киева "обчистили" компании на 5 млн 

Жертвами столичных хакеров стали компании и предприниматели. Фото: Найполиция

Киберполицейские разоблачили преступную группу, которая рассылала компаниям и предпринимателям "вирусные" электронные письма. По предварительным подсчетам, пострадавшим нанесли более 5 млн грн убытков.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Сообщение маскировали (хакеры. - Gazeta.ua) под архивы с документами, в которых были требования оплаты определенных услуг или предоставления информации государственным органам. Вирусные программы предоставляли удаленный доступ к компьютерам бухгалтеров и директоров. Злоумышленники создавали платежные поручения от имени юридических и физических лиц на подконтрольные счета. В дальнейшем деньги обналичивали ", - говорится в сообщении.

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Правоохранители провели 8 обысков на территории Киева и области. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, флэш-накопители и черновые записи.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Ранее в столице разоблачили хакерскую группировку, которая осуществляла кибератаки на компании в Европе и США. С использованием вирусной программы хакеры поразили около 150 иностранных компаний. Причиненный ущерб достигает $80 млн.