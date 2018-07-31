Грузовикам закроют въезд в Киев: назвали условия

Автор: INTV.ua Киев: из-за жары планируют запретить въезд грузовикам в столицу

Через прогнозируемую синоптиками жару коммунальная корпорация "Киевавтодор" может запретить тяжеловесным грузовикам въезд в столицу.

Это при условии, если превышение температуры воздуха достигнет + 28°.

"Киевавтодор" просит перевозчиков принять к сведению, что при превышении температуры воздуха 28 ° "вводится ограничение движения улично-дорожной сетью м. Киева. Это касается тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 т с 10:00 до 22:00 ", говорится в сообщении Киевской городской госадминистрации.

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31 июля в 15:30 во Львове началась буря. Город заливает мощным дождем, некоторые улицы затапливает из-за того, что канализация не справляется с большим количеством воды.