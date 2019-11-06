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среда, 06 ноября 2019 14:52

Грузовикам ограничили въезд в Киев

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Грузовикам ограничили въезд в Киев
По данным КГГА, за сутки в Киев въезжает около 50 тыс. Грузовых авто. Фото: "Радио Свобода".

С 7 ноября в Киеве ограничат въезд грузовых автомобилей с разрешенной массой более 4,5 тонны в час пик с 7.00 до 10.00 и вечером с 17.00 до 20.00. Внедрять изменения начнут на въезде со стороны Житомира, а впоследствии и на других въездах.

"Такое решение не только позволит улучшить экологическую ситуацию в Киеве, но и обеспечит разгрузку улично-дорожной сети, создаст дополнительное пространство для движения пассажирского транспорта, повысит уровень пропускной способности улиц и дорог столицы. Кроме того, это поможет минимизировать возникновение пробок, особенно с ухудшением погодных условий, а также улучшить уровень регулярности пассажирских перевозок", - заявил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации Дмитрий Рахматуллин.

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По данным КГГА, за сутки в Киев въезжает около 50 тыс. грузовых авто. Большая часть - через Южный мост, нагрузка на который в шесть раз превышает проектное.

На перегоне Подгорцы - Нови-Безрадичи неизвестные похитили 2 магистральные кабели связи. Из-за этого несколько пассажирских поездов задерживаются в пути.

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