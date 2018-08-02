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четверг, 02 августа 2018 12:13

Грузовик застрял под Шулявским путепроводом

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В Киеве водитель грузовика не рассчитал размеры транспортного средства и застрял под Шулявским путепроводом.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсети Facebook в группе "Киев Оперативный".

Очевидцы необычного события шутят: "Водителю грузовика стало жаль Шулявский путепровод. Чтобы он не рассыпался до начала ремонта, мужчина решил укрепить его своим автомобилем".

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Событие вызвало шутливое настроение у посетителей группы и собрало много комментариев:

Автор: Пользователей сети Facebook
  Пользователи сети шутят по поводу события.
Пользователи сети шутят по поводу события.

Автор: Пользователей сети Facebook
  В Киеве грузовик застрял под Шулявским путепроводом
В Киеве грузовик застрял под Шулявским путепроводом

Автор: Пользователей сети Facebook
  Видео с места происшествия опубликовали в Facebook- сообществе "Оперативный Киев"
Видео с места происшествия опубликовали в Facebook- сообществе "Оперативный Киев"

Ранее рассказали как житель Таиланланда Тачавит Джанго решил "подзаработать" на собственных похоронах. К махинации горе-бизнесмен привлек даже жену.

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