Грузовик застрял под Шулявским путепроводом

В Киеве водитель грузовика не рассчитал размеры транспортного средства и застрял под Шулявским путепроводом.
Видео с места происшествия опубликовали в соцсети Facebook в группе "Киев Оперативный".
Очевидцы необычного события шутят: "Водителю грузовика стало жаль Шулявский путепровод. Чтобы он не рассыпался до начала ремонта, мужчина решил укрепить его своим автомобилем".
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Событие вызвало шутливое настроение у посетителей группы и собрало много комментариев:
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