В Киеве водитель грузовика не рассчитал размеры транспортного средства и застрял под Шулявским путепроводом.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсети Facebook в группе "Киев Оперативный".

Очевидцы необычного события шутят: "Водителю грузовика стало жаль Шулявский путепровод. Чтобы он не рассыпался до начала ремонта, мужчина решил укрепить его своим автомобилем".

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Событие вызвало шутливое настроение у посетителей группы и собрало много комментариев:

Автор: Пользователей сети Facebook Пользователи сети шутят по поводу события.

Автор: Пользователей сети Facebook В Киеве грузовик застрял под Шулявским путепроводом

Автор: Пользователей сети Facebook Видео с места происшествия опубликовали в Facebook- сообществе "Оперативный Киев"

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