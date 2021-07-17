Грозы и сильные ливни добрались до Киева. Видео

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Киев после обеда в субботу, 17 июля, накрыла гроза. Вода заливает подземные переходы, а сильный ветер повалил дерево и сдувает все на своем пути. Пользователи соцсетей публикуют видео непогоды.

Так, на улице Лютневой, в ресторане Маячок дул сильный ветер – зонтики и шезлонги с трудом удерживались на месте.

А на Троещине сообщают о приближении пылевой бури. В других регионах, на левом берегу, сильный ливень заливает улицы.

Также сообщается, что на улице Александра Архипенко упало дерево. А возле станции метро Олимпийская затопило пешеходный переход – людям приходится идти по воде, либо искать другие переходы.

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На всех 14 коммунальных пляжах Киева запретили купаться. Из-за чрезмерной жары происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели. Как долго продлится запрет - не указывают. Предприятие дополнительно сообщит об изменении статуса.