Гречкосейство: откроют "музей" подкупа избирателей

Будет соблюден баланс экспонатов от разных политических сил. Фото: epravda.com.ua

5 июля откроют выставку, посвященную подкупу избирателей. Будет проходить в Национальном музее истории Киева.

Там представят наиболее интересные примеры "соревнования кошельков" политиков во время выборов последних лет. Об этом пишет в Facebook движение "Чесно", которое организовывает мероприятие.

"Музей" имеет образовательный характер, не несет агитационной цели и должен продемонстрировать избирателям, почему "гречкосейство" - позорное явление украинской политики. Ни движение "Честно", ни музей не выступают за или против любого политика или политической партии. Будет соблюден баланс экспонатов от различных политических сил", - отмечают организаторы.

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"Цель "Музея" избирательного трэша - напомнить украинцам, что позорное явление "гречкосейства" не толероваться в сознательном обществе. Ведь приводит лишь к соревнованию "кошельков", а не опыта и программ политиков", - говорится в посте.

Каждый желающий может посетить экспозицию. Перед этим нужно зарегистрироваться. Выставка будет открыта ежедневно до 10 августа. Вход на экспозицию 5 июля и 6 июля - бесплатный, в остальные дни - по стоимости стандартного билета музея.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ про роспуск парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыму.