Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем

Фото: oporaua.org

На внеочередных выборах кандидаты в народные депутаты по мажоритарке раздают избирателям продукты питания и алкоголь.

Фото опубликовала гражданская сеть "Опора".

В Винницкой области в округе №18 местные жители получают в виде благотворительной помощи курятину и замороженную пиццу от кандидата из "Батьківщины" Олега Мейдича.

19 июня в город Липовец приехала машина с надписью "Социальные инициативы Мейдича Олега", с которой раздавали пакеты с такими же надписями. В пакетах была курятина и по две замороженные пиццы.

Автор: oporaua.org

Автор: oporaua.org

Во время раздачи пакетов записывали на листе фамилию и имя, адрес и телефон граждан, получающих "пособие". Паспортные данные не записывали, хотя предварительно людям якобы передавали приходить с паспортами.

Автор: oporaua.org

В Ивано-Франковске от кандидата "Свобода", секретаря тамошнего горсовета Оксаны Савчук раздавали продуктовые наборы из овощей (огурцы, помидоры), зелени (листья салата), нескольких буханок белого и "черного" хлеба, кольца колбасы, бутылки с акцизной маркой (похожей на алкоголь или спиртное) и упаковки сока.

В пакет также входили брендированные пряники с надписью "Ивано-Франковск - город наших детей. Савчук Оксана. Команда Марцинкива". Каждый пакет был перевязан лентой с календарику с надписью: "В Верховную Раду Украины. Савчук Оксана. Команда Марцинкива. Выборы - 21 июля. ВО "Свобода".

Подарки раздавали 28 июня на фестивале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хочешь стать нардепом - выкладывай $1 млн: Найем назвал расценки на выборах

21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыму.