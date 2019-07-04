 
Ексклюзивы
1/5
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 3114
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 216
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2772
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1908
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1737
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3547
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2457
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 747
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1728
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 25110
Фото
Все фото
7
4
3
4
7
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
В ПАСЕ украинские и российские журналисты будут стоять отдельно
В ПАСЕ украинские и российские журналисты будут стоять отдельно
Видео
Все видео
Парубий назвал дату голосования за открытые избирательные списки
Парубий назвал дату голосования за открытые избирательные списки
Кандидат вместо гречки начал "сеять" в округе брущатку
Кандидат вместо гречки начал "сеять" в округе брущатку
Сотрудничество с Зеленским и новой Радой будет тесным - посол США
Сотрудничество с Зеленским и новой Радой будет тесным - посол США
Климкин ушел в "политический отпуск"
Климкин ушел в "политический отпуск"
Еще одна звезда "Квартала-95" рассказала о политических планах
Еще одна звезда "Квартала-95" рассказала о политических планах
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
Просмотров: 837
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 513
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1728
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1710
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2250
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 1305
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
четверг, 04 июля 2019 11:52

Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
7

  Комментировать

Фото: oporaua.org

На внеочередных выборах кандидаты в народные депутаты по мажоритарке раздают избирателям продукты питания и алкоголь.

Фото опубликовала гражданская сеть "Опора".

В Винницкой области в округе №18 местные жители получают в виде благотворительной помощи курятину и замороженную пиццу от кандидата из "Батьківщины" Олега Мейдича.

19 июня в город Липовец приехала машина с надписью "Социальные инициативы Мейдича Олега", с которой раздавали пакеты с такими же надписями. В пакетах была курятина и по две замороженные пиццы.

Автор: oporaua.org
 
Автор: oporaua.org
 

Во время раздачи пакетов записывали на листе фамилию и имя, адрес и телефон граждан, получающих "пособие". Паспортные данные не записывали, хотя предварительно людям якобы передавали приходить с паспортами.

Автор: oporaua.org
 

В Ивано-Франковске от кандидата "Свобода", секретаря тамошнего горсовета Оксаны Савчук раздавали продуктовые наборы из овощей (огурцы, помидоры), зелени (листья салата), нескольких буханок белого и "черного" хлеба, кольца колбасы, бутылки с акцизной маркой (похожей на алкоголь или спиртное) и упаковки сока.

 
 

В пакет также входили брендированные пряники с надписью "Ивано-Франковск - город наших детей. Савчук Оксана. Команда Марцинкива". Каждый пакет был перевязан лентой с календарику с надписью: "В Верховную Раду Украины. Савчук Оксана. Команда Марцинкива. Выборы - 21 июля. ВО "Свобода".

 

Подарки раздавали 28 июня на фестивале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хочешь стать нардепом - выкладывай $1 млн: Найем назвал расценки на выборах

21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыму.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июля

Задержали членов украинского правительства

Ученых и профессоров арестовали ночью

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 179478
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 23833
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 20997
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
5
 Просмотров: 10787
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР 3 Просмотров: 10512
Политика
"Если закон о люстрации отменят - в правительство придут люди Януковича" - Сюмар
"Если закон о люстрации отменят - в правительство придут люди Януковича" - Сюмар Просмотров: 45
Подервянский высказался против запрета мата
Подервянский высказался против запрета мата Просмотров: 522
На Международной конференции активисты встретили Авакова вопросами о Кате Гандзюк
На Международной конференции активисты встретили Авакова вопросами о Кате Гандзюк Просмотров: 99
Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах
Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах Просмотров: 603
Геннадий Москаль выступил против закона о дематюкации
Геннадий Москаль выступил против закона о дематюкации Просмотров: 198
Больше всего комментируют
13
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
12
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
6
Беглецы из округов стали новым политическим трендом - эксперт
6
Украинцев спросили, какие рефоромы для них важнее всего
4
На Майдане собрались протестующие против кандидатов в депутаты Клюева и Шария
Голосов: 5353
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua