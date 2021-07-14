Грандиозная инсталляция Merman перебралась на новое место в Киеве

Инсталляцию проекта-манифеста Merman временно перенесли на территорию инновационного парка UNIT.City в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook

Скульптуру перевезли утром 13 июля, утверждают пользователи сети.

Она будет на территории UNIT.City до 18 июля.

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Инсталляцию Merman величиной 3х3х12 м готовили для участия в мероприятии в США в этом году. Но из-за пандемии его отменили. Это единственный проект из Украины, получивший грант от организаторов фестиваля Burning Man 2021 года. Скульптуру решили показать в Киеве. С 6 по 12 июля на нее можно было посмотреть возле Арки дружбы народов. Инсталляция представляет собой деревянную конструкцию человека, которая в обнаженном виде плывет "по воде". Арт-объект посвящен преодолению любых препятствий.