График работы столичного метро и фуникулера в новогоднюю ночь

 
Ексклюзивы
1/5
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 513
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1278
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 882
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1179
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 423
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 333
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7524
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 828
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
Фото
Все фото
4
3
3
3
4
За неправильную парковку водители заплатили астрономическую сумму
За неправильную парковку водители заплатили астрономическую сумму
Правоохранители заправляли бандой &quot;домушников&quot;
Правоохранители заправляли бандой "домушников"
В центре Киева ФОПы установили новогодние елки
В центре Киева ФОПы установили новогодние елки
Под Киевом депутат заказал 2 оппонентов
Под Киевом депутат заказал 2 оппонентов
Столичные парки атаковали елочные воры
Столичные парки атаковали елочные воры
Видео
Все видео
34-летней женщине загнали в грудь кухонный нож
34-летней женщине загнали в грудь кухонный нож
Водитель на пешеходном переходе сбил школьницу и скрылся. Момент попал на видео
Водитель на пешеходном переходе сбил школьницу и скрылся. Момент попал на видео
Санта-Клаус забросал Киевскую область конфетами с неба: захватывающие видео 
Санта-Клаус забросал Киевскую область конфетами с неба: захватывающие видео 
Таксист выстрелил в пассажира, чтобы не везти его в грязной одежде
Таксист выстрелил в пассажира, чтобы не везти его в грязной одежде
Неуправляемая машина сбежала от водителя на оживленную дорогу
Неуправляемая машина сбежала от водителя на оживленную дорогу
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1278
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 882
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 576
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 20088
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1368
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
29 декабря 2020
Просмотров: 126
Пристойні дівчата
– Були б ви дівчатами – нема питань. А двох пацанів ніхто на квартиру не візьме, – четвертий рієлтор відмовляє в оренді двом ...
вторник, 29 декабря 2020 18:21

График работы столичного метро и фуникулера в новогоднюю ночь

  Комментировать
График работы столичного метро и фуникулера в новогоднюю ночь
Киевское метро в новогоднюю ночь будет работать на 2 часа дольше. Фото: @biletskyi_y

В новогоднюю ночь столичное метро будет работать на 2 часа дольше - до 02:00 ночи.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

Кроме того, возможны ограничения или закрытия на вход для пассажиров станций Золотые ворота, Крещатик, Майдан Независимости, Почтовая площадь и Контрактовая площадь.

Такие механизм применяют во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Столичный фуникулер будет работать всю новогоднюю ночь - с 31 декабря 2020 на 1 января 2021-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, как развлекаются под Офисом президента

На пешем новогоднем маршруте Киева, кроме главной елки, можно увидеть еще 2. Центральную елку Подола расположили традиционно на Контрактовой площади. В этом году впервые установили и главную елку города - возле Арки дружбы народов.

Общая протяженность пешего новогоднего маршрута в обе стороны 8 км. Состоит он из 7 локаций.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «График работы столичного метро и фуникулера в новогоднюю ночь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
декабря

Заработала одна из самых коротких подземок Европы

"Новое мышление, новые возможности" - основали автомобильную компанию

Из сел начали вывозить зерно

Опубликовали автобиографию Джеймса Джойса

Застрелилась писательница, которая выступила против оккупации

Драматурга избрали президентом

Правозащитница исчезла по дороге домой

Самое читаемое
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
 Просмотров: 11493
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
5
 Просмотров: 10431
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу Просмотров: 8721
Украинская певица засветила соски в кружевном белье
Украинская певица засветила соски в кружевном белье 1 Просмотров: 7506
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
7
 Просмотров: 7002
Новости Киева
За неправильную парковку водители заплатили астрономическую сумму
За неправильную парковку водители заплатили астрономическую сумму
4
 Просмотров: 243
Обеззараживать киевлян от Covid предлагают гипохлоритом натрия - петиция
Обеззараживать киевлян от Covid предлагают гипохлоритом натрия - петиция Просмотров: 117
Правоохранители заправляли бандой "домушников"
Правоохранители заправляли бандой "домушников"
3
 Просмотров: 468
Bolt Food будет доставлять еду в новые районы Киева
Bolt Food будет доставлять еду в новые районы Киева Просмотров: 63
Туман и сильный ветер: Киев скует непогода
Туман и сильный ветер: Киев скует непогода Просмотров: 99
Больше всего комментируют
16
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
5
В правительстве объяснили отмену льготного тарифа на электроэнергию
1
"Раз в год возвращают переплату за коммунальные" – сколько платят за коммунальные в разных странах
1
Назвали лучшего футболиста 21 века
1
Чиновники похвалили себя за борьбу с Covid-19
Голосов: 6496
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть