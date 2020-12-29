График работы столичного метро и фуникулера в новогоднюю ночь

Киевское метро в новогоднюю ночь будет работать на 2 часа дольше. Фото: @biletskyi_y

В новогоднюю ночь столичное метро будет работать на 2 часа дольше - до 02:00 ночи.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

Кроме того, возможны ограничения или закрытия на вход для пассажиров станций Золотые ворота, Крещатик, Майдан Независимости, Почтовая площадь и Контрактовая площадь.

Такие механизм применяют во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Столичный фуникулер будет работать всю новогоднюю ночь - с 31 декабря 2020 на 1 января 2021-го.

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На пешем новогоднем маршруте Киева, кроме главной елки, можно увидеть еще 2. Центральную елку Подола расположили традиционно на Контрактовой площади. В этом году впервые установили и главную елку города - возле Арки дружбы народов. Общая протяженность пешего новогоднего маршрута в обе стороны 8 км. Состоит он из 7 локаций.