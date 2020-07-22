Государство недосчиталась на продаже гостиницы "Днепр" $24 млн - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 2583
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 1323
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7524
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 792
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 666
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1935
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3546
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 459
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 981
Фото
Все фото
8
5
4
3
8
Мощный взрыв разрушил 16 квартир в многоэтажке
Мощный взрыв разрушил 16 квартир в многоэтажке
Мемориал Павла Шеремета имеет вид смятого листа бумаги
Мемориал Павла Шеремета имеет вид смятого листа бумаги
Пассажир стрелял в таксиста - раненный водитель в больнице
Пассажир стрелял в таксиста - раненный водитель в больнице
Во взрыве на Шулявке подозревают подростков
Во взрыве на Шулявке подозревают подростков
&quot;Хотел поменять мир&quot; - патрульные задержали пьяного вооруженного панка
"Хотел поменять мир" - патрульные задержали пьяного вооруженного панка
Видео
Все видео
В Киеве закрыли станцию метро, есть угроза взрыва
В Киеве закрыли станцию метро, есть угроза взрыва
В Киеве возле Минской заложили самодельные взрывчатки
В Киеве возле Минской заложили самодельные взрывчатки
Пловца, за которым в Гидропарке бегала полиция, оправдал суд
Пловца, за которым в Гидропарке бегала полиция, оправдал суд
Салют и живая музыка: как Кличко отпраздновал день рождения
Салют и живая музыка: как Кличко отпраздновал день рождения
Водители незаконно проехались Шулявским мостом
Водители незаконно проехались Шулявским мостом
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 486
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 270
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1296
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5193
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
21 июля 2020
Просмотров: 288
Удар не по м'ячу
Часом трапляється, що видатна у своїй справі людина стає всесвітньо відомою не завдяки цьому. Британський музикант Оззі Осборн здобув визнання не ...
четверг, 23 июля 2020 07:47

Государство недосчиталась на продаже гостиницы "Днепр" $24 млн - эксперт

  Комментировать
Государство недосчиталась на продаже гостиницы &quot;Днепр&quot; $24 млн - эксперт
Эксперт считает, что гостиницу "Днепр" слишком дешево. Фото: facebook.com/DniproHotel

Фонд государственного имущества продал отель "Днепр" на торгах ощутимо дешевле его рыночной цены.

По меньшей мере - на треть, сказал в комментарии Gazeta.uaпрезидент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

Эксперт подчеркивает, что адекватная цена недвижимости в этом районе - $ 5 тыс. За кв. м. Нетрудно подсчитать, что отель заявленной площадью 12829 кв.м должен стоить минимум $64,14. А продали его за $40 млн.

"Итак, уже видно, что более $24 млн недосчитались. И там же еще, не забывайте, есть земельный участок. Он вряд ли в собственности, но в пользовании, это тоже актив", - объяснил Пита.

Специалист по недвижимости считает, что рыночная стоимость объекта - больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возможно будет казино - что ожидает отель "Днепр" с новыми владельцами

"Скажем так: если сейчас все оформить и через некоторое время выставить на продажу, цена будет дороже. Даже если ничего существенного не делать. Там есть какие-то обязательства перед работниками и тому подобное. Надо понимать, какие это обязательства. Это также стоимость может несколько снижать. Однако, не думаю, что они там на многие миллионы. Поэтому, по моему мнению, цена не соответствует реальной рыночной стоимости. Объект стоит дороже. Но уже продали - как продали ", - сказал Юрий Анатольевич.

4-звездочный отель "Днепр" в центре Киева по ул Крещатик 1/2, продали на аукционе за $40 млн - более 1.1 млрд грн. Торги организовал Фонд государственного имущества. Начальная цена в 80,9 млн грн выросла в 14 раз. Победитель - общество "Смартленд". Занимаются предоставлением в аренду недвижимости и ее эксплуатацией.
12-этажный отель построен в 1964 году. Имеет площадь почти 13 тыс кв м. Есть 186 номеров. Стоимость за сутки - от 1,2 до 3 тыс грн.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Государство недосчиталась на продаже гостиницы "Днепр" $24 млн - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

В красавицы забрали титул за обнаженные снимки

Самое читаемое
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн Просмотров: 18883
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
8
 Просмотров: 12429
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
6
 Просмотров: 11079
Карантин продлят: назвали сроки
Карантин продлят: назвали сроки Просмотров: 10260
Украинский разведчик рассказал о проблемах в &quot;армиях&quot; ЛДНР
Украинский разведчик рассказал о проблемах в "армиях" ЛДНР Просмотров: 9027
Новости Киева
Отель за миллиард могут превратить в казино
Отель за миллиард могут превратить в казино
 Просмотров: 27
Кишечная палочка атаковала все пляжи Киева
Кишечная палочка атаковала все пляжи Киева Просмотров: 81
Метрополитен и транспортники просят компенсации: Мы помогли городу выстоять во время карантина, теперь город может помочь нам
Метрополитен и транспортники просят компенсации: Мы помогли городу выстоять во время карантина, теперь город может помочь нам Просмотров: 81
"Пожар, минирование, страшный вирус" - руководитель Александровской больницы рассказала о работе на "передовой"
"Пожар, минирование, страшный вирус" - руководитель Александровской больницы рассказала о работе на "передовой" Просмотров: 99
В Киеве закрыли станцию метро, есть угроза взрыва
В Киеве закрыли станцию метро, есть угроза взрыва
 1 Просмотров: 477
Больше всего комментируют
6
"Слуга" Шевченко, которого тоже облили зеленкой, пригрозил ветеранам: "Выжигать радикалов каленым железом"
5
За зеленку на нардепе из ОПЗЖ ветерану грозит 5 лет тюрьмы
5
Зеленский выполнил требование террориста
5
Луцкого террориста задержали
3
У Зеленского объяснили, почему сдался луцкий террорист
Голосов: 6116
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua