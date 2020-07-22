Государство недосчиталась на продаже гостиницы "Днепр" $24 млн - эксперт

Эксперт считает, что гостиницу "Днепр" слишком дешево. Фото: facebook.com/DniproHotel

Фонд государственного имущества продал отель "Днепр" на торгах ощутимо дешевле его рыночной цены.

По меньшей мере - на треть, сказал в комментарии Gazeta.uaпрезидент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

Эксперт подчеркивает, что адекватная цена недвижимости в этом районе - $ 5 тыс. За кв. м. Нетрудно подсчитать, что отель заявленной площадью 12829 кв.м должен стоить минимум $64,14. А продали его за $40 млн.

"Итак, уже видно, что более $24 млн недосчитались. И там же еще, не забывайте, есть земельный участок. Он вряд ли в собственности, но в пользовании, это тоже актив", - объяснил Пита.

Специалист по недвижимости считает, что рыночная стоимость объекта - больше.

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"Скажем так: если сейчас все оформить и через некоторое время выставить на продажу, цена будет дороже. Даже если ничего существенного не делать. Там есть какие-то обязательства перед работниками и тому подобное. Надо понимать, какие это обязательства. Это также стоимость может несколько снижать. Однако, не думаю, что они там на многие миллионы. Поэтому, по моему мнению, цена не соответствует реальной рыночной стоимости. Объект стоит дороже. Но уже продали - как продали ", - сказал Юрий Анатольевич.

4-звездочный отель "Днепр" в центре Киева по ул Крещатик 1/2, продали на аукционе за $40 млн - более 1.1 млрд грн. Торги организовал Фонд государственного имущества. Начальная цена в 80,9 млн грн выросла в 14 раз. Победитель - общество "Смартленд". Занимаются предоставлением в аренду недвижимости и ее эксплуатацией.

12-этажный отель построен в 1964 году. Имеет площадь почти 13 тыс кв м. Есть 186 номеров. Стоимость за сутки - от 1,2 до 3 тыс грн.