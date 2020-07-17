"Голос" выбирает кандидатов на выборы мэра Киева

Партия представит кандидатов в августе. Фото: pexels.com

Партия "Голос" в августе объявит своего кандидата в мэры Киева.

Сейчас его выбирают среди двух людей, рассказала "Интерфаксу" лидер партии Кира Рудык.

Окончательное решение по кандидатурам будет принято на съезде партии. Он состоится в середине августа.

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"Мы рассчитываем активно принять участие в выборах в Киеве, на Западной Украине, и в некоторых городах Восточной и Южной Украины", - сказала Рудык.

Она заявила, что сейчас сложно озвучить, какой процент голосов ее партия рассчитывает получить на местных выборах.

Президент Владимир Зеленский предложил провести дебаты между действующим мэром Киева Виталием Кличко и кандидатом в мэры от "Слуги народа" Ириной Верещук.