Главная елка на Софийской площади становится пышнее

На каркас главной елки страны в Киеве начали монтировать веточки.

Накануне монтажники собрали основу, которая держит елку - вес бетонных блоков примерно 97 т. Также установили каркас общим весом около 10 т.

Фото: "Вечерний Киев"

Елку на Софийской площади решили оформить в тематике сказочного леса. Впервые за много лет она будет искусственной.

Ее верхушку вместо традиционной звезды украсят шляпой волшебника. Елку разместят на пеньке с дверцами. Вокруг будут совы. Она будет самой необычный и высокой за последние годы - 31 м.

Праздничная подсветка елки для киевлян и гостей города традиционно состоится 19 декабря в 19.00, в день Святого Николая.

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Уже установили с помощью крана верхушку главной елки - шляпу волшебника. Но она понравилась не всем. В сети ее критикуют и создают мемы, называя ее "бесовщиной и ведьмарством".