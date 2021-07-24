Гигантскую ДНК установили в центре Киева - что символизирует скульптура

Фото: Департамент культуры КГГА

В центре Киева появилась скульптура итальянского архитектора Паоло Коия в форме ДНК.

Этот подарок столице от посольства Италии, сообщила пресс-служба Департамента культуры КГГА.

"Она (скульптура. - Gazeta.ua) выполнена из стали в форме ДНК, символизирует бурлящую творческую итальянскую душу", - говорится в сообщении.

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Посольство Италии представило скульптуру на Дни итальянского дизайна 2021. Там были ведущие итальянские дизайнеры и архитекторы, которые делились своим опытом.

Это ежегодное тематическое мероприятие, начато в 2017 году Минздравом и международным сотрудничеством Италии при поддержке Министерства культуры Италии.

Арт-объект в виде синей руки перекочевал на новое место в Киеве. Заметили скульптуру румынского мастера Богдана Раци возле станции метро Университет. Особенностью объекта является то, что обе стороны руки - тыльные, ладони нет.