Гигантская очередь растянулась в столичном метро: показали фото

В сети показали аномальную очередь в Киевском метро. Фото: t.me/kyiv_n

В понедельник утром, 26 апреля, возле станции метро Позняки в Киеве образовалась огромная очередь.

Соответствующие фото появились в Telegram канале "Киев сейчас".

"Утро на станции метро Позняки. На вход открыты одни двери. Очередь начинается на улице", - говорится в описании фотографий.

На кадрах видно, что пассажиры не придерживаются социальной дистанции.

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Пользователи отреагировали на увиденное:

"Цена пропуска - 200 грн";

"Что там о дистанции и карантине?";

"Такое впечатление, что пропуски выдали всем жителям Киева и Киевской области".

В Киеве на Пасху могут усилить некоторые карантинные ограничения. Причина - массовые нарушения требований в церквях, зафиксированные в Вербное воскресенье. В частности, большое скопление людей, отсутствие дистанции и масочного режима