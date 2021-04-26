Гигантская очередь растянулась в столичном метро: показали фото

В понедельник утром, 26 апреля, возле станции метро Позняки в Киеве образовалась огромная очередь.
Соответствующие фото появились в Telegram канале "Киев сейчас".
"Утро на станции метро Позняки. На вход открыты одни двери. Очередь начинается на улице", - говорится в описании фотографий.
На кадрах видно, что пассажиры не придерживаются социальной дистанции.
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Пользователи отреагировали на увиденное:
"Цена пропуска - 200 грн";
"Что там о дистанции и карантине?";
"Такое впечатление, что пропуски выдали всем жителям Киева и Киевской области".
В Киеве на Пасху могут усилить некоторые карантинные ограничения. Причина - массовые нарушения требований в церквях, зафиксированные в Вербное воскресенье. В частности, большое скопление людей, отсутствие дистанции и масочного режима
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