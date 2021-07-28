"Герой парковки" поставил машину возле баков. Водитель мусоровоза не сдержался

В Киеве водитель мусоровоза наказал водителя, который нарушил правила парковки и поставил автомобиль рядом с мусорными баками.

Соответствующее фото распространил "Киев Оперативный" в Telegram.

Автор: "Киев Оперативный" Наказание для "героя парковки" от водителя мусоровоза

"Когда у водителя мусоровоза тоже есть чувство юмора", - говорится в описании фотографии.

На фото видно, что припаркованную машину обставили мусорными баками с нескольких сторон. Чтобы водителю выехать, придется собственноручно их убирать.

"В соответствии с правилами дорожного движения запрещается парковка автомобилей ближе 5 м от контейнерных площадок или контейнеров для сбора бытовых отходов", - напомнили в посте.

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В Киеве на ул. Ломоносова, 85-Б жители отомстили герою парковки, разложив на капоте его машины мусор и пустые бутылки.