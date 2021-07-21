Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео

Момент спасения Бармалея от водной ловушки. Фото: скриншот с видео

В Киеве мужчина спас бездомную собаку во время непогоды и стал звездой сети.

Зовут спасителя Виктор Олексенко. 57-летний мужчина работает охранником на стройке, пишет ТСН.

В прошлом году малых щенков в будку охраны принес руководитель. С тех пор они живут с охранниками.

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"Девочку зовут Ника, а мальчика, попавшего на видео - Бармалеем. Он помогает охранять", - говорится в сюжете.

Пережитый стресс во время наводнения сказался на поведении животного. Собака очень испугался реки на дороге. Оправиться от пережитого спаситель поможет четвероногому едой и лаской.

Непогода со шквальным ветром и мощным ливнем накрыла Киев 19 июля после обеда. Кроме магистралей, вода подтопила подземные переходы к станциям метро. Стихия повалила и сломала 180 деревьев, еще более 200 повреждены - сломаны ветви. На затопленной дороге оказался и Бармалей. Владимир сразу бросился спасать четвероногого. Босиком побежал вытаскивать его из воды на руках и даже пробил ногу. Очевидцы сняли спасение и выложили видео в сеть. Щемящие кадры подняли настоящий ажиотаж. Видео собрало сотни положительных отзывов. Пользователи благодарили мужчину за неравнодушие и восхищались его отвагой.