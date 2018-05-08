Герб Киева заменят за 4 миллиона гривен

Герб Киева на Северном мосту. Фото: Главком

Столичный герб на Северном мосту изготовят и заменят за 4 миллиона гривен.

Тендер объявило КП "Киевавтодормост", о чем говорится на сайте государственных закупок ProZorro.

Новый герб будет изготовлен из литого полимер-композитного материала и окрашен в белый, черный и серый цвета. Его высота составит 5,5 метров.

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Сейчас Северный мост украшают два шестиметровых герба Киева. Их установили в 1976 году - во время строительства Московского моста. Каркасы гербов выполнены из меди и латуни, а снаружи обшиты медными пластинами. На них изображены серп и молот, звезда, листья каштана и лук со стрелой. За последние несколько лет неизвестные разобрали часть гербов, похитив медные пластины. Тот, что виден с правого берега, уничтожен практически полностью.

Завершить ремонт планируют до конца года.

КП "Киевавтодор" сообщил, что движение на Южном мосту в Киеве будет ограничено с 7 по 10 мая из-за ремонтных работ.