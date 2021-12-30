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суббота, 01 января 2022 01:45

Где в Киеве можно сдать елку на утилизацию: список адресов

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С 4 января 2022 года в столице будут работать 15 пунктов утилизации новогодних деревьев на базе Киевзеленстроя. Принести елку можно будет в будни с 07:00 до 21:00 по 31 января включительно.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Пункты утилизации новогодних деревьев создают, чтобы растения после праздников могли принести пользу. В пунктах елки измельчают на щепу, используемую для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания. В теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева, отметил генеральный директор Киевзеленстроя Алексей Король.

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"Выброшенные на свалку деревья не принесут пользы, в отличие от тех, которые приносят в пункты утилизации. Традиционно ожидаем две волны, когда украинцы начинают массово выносить елки, сосны и пихты из дома: Старый Новый год и Крещение. В прошлом году киевляне сдали в пункты утилизации 6,5 тыс. новогодних елок", – рассказал Король.

Локации пунктов утилизации и контакты ответственных лиц можно просмотреть на карте. Адреса пунктов – ниже на фото.

Автор: КГГА
  Список пунктов утилизации новогодних елок в Киеве
Список пунктов утилизации новогодних елок в Киеве

С 15 декабря в Киеве начали работать официальные площадки по продаже новогодних елок и украшений. Таких локаций в этом году создали почти 200. Будут работать ярмарки до 31 декабря. Официальные ярмарки можно распознать по нескольким критериям.

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