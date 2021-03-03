Фуникулер впервые за 37 лет получит новые вагоны

Киевпастранс планирует закупить 2 новые кабины фуникулера. Тендер проведут в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины", который реализуют совместно с Европейским инвестиционным банком.

Предусматривается поставка кабин фуникулеру для перевозки пассажиров, оборудования к ним и сопутствующих услуг на сумму €6,5 млн. Заявки для участия в тендере принимаются до 24 марта. Соответствующее объявление опубликовали на Prozorro.

Фото: КМДА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коммунальщики объяснили "появление" трещин на мосту Кличко

Киевский фуникулер открыли в 1905 году. Генеральную реконструкцию проводили в 1984-м. В 2015 году фуникулер обновили дизайном, Wi-Fi и бесконтактной оплатой проезда. А в августе 2020-го завершили плановый ремонт. Ежегодно этот вид транспорта перевозит до 2,8 млн пассажиров.