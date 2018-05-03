Финал Лиги чемпионов: назвали улицы, которые перекроют на время матча

На время финала Лиги Чемпионов перекроют 36 улиц вокруг НСК "Олимпийский" / фото: Еспресо.TV

На время финала Лиги чемпионов в Киеве запретят или ограничат движение транспорта в радиусе 1,5 км от НСК "Олимпийский".

Такое распоряжение выдала Киевская городская администрация.

Для разграничения автомобильных и пешеходных потоков на подъезде к "Олимпийскому" временно установят направляющие ограждения. Всего перекроют движение на 39 улицах.

Коммунальным предприятиям "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" в дни проведения матчей поручено увеличить количество подвижного состава пассажирского транспорта, обратив особое внимание на маршруты, пути следования которых прилегают к стадиону.

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В ночь на 27 мая работу городского пассажирского транспорта продлят на 3 часа, организовав перевозку существующими маршрутами городского наземного пассажирского транспорта, которые проходят возле станций столичного метро.

Финал Лиги чемпионов 2017-2018 состоится в Киеве 26 мая. Решающий матч главного клубного турнира Европы впервые пройдет в Украине. В финале сыграет испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Двумя днями ранее, 24 мая, на стадионе "Динамо" имени Лобановского состоится финал женской Лиги чемпионов.