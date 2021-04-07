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среда, 07 апреля 2021 14:34

Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры

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Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Под Киевом свиней и коз пасут на свалке. Фото: скриншот с видео

В селе Григорьевка Обуховского района Киевской области обнаружили свалку площадью 1 га. На этой территории пасут свиней и коз, а это загрязняет реку. Некоторые животные там и умирают.

Об этом в Facebook сообщил депутат Обуховской горсовета Руслан Трегуб.

"Позвонил местный житель и пригласил посетить их село. Сергей уже не первый год пытается прекратить уничтожение реки Красная, вблизи которой находится свалка и так называемая "ферма", где бегают свиньи и козы, а их естественные испражнения стекают в реку по вырытым траншеям. Но территории лежат мертвые тела других свиней", - написал Трегуб.

Мужчины вызвали полицию и написали заявления.

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В Киеве река Лыбидь критически загрязнена свалкой отходов. Ее захламили, в частности, бытовыми отходами, пластиком и шприцами.

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