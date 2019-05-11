Это же надо так проголодаться: трое на BMW и с автоматом угнали индюко

В Белой Церкви у местного бизнесмена похитили двух индюков. В день на него напали трое местных, которые угрожали автоматом АК-74.

Автор: facebook Белая Церковь: трое мужчин похитили двух индюков у предпринимателя, угрожая автоматом

Грабители скрылись на автомобиле BMW. Задержали похитителей по горячим следам. Украденных птиц у них изъяли. Также правоохранители изъяли оружие - макет АК-74.

"За разбой охотники на индюков могут поехать на отдых от мирской жизни сроком от 7 до 10 лет", - отметил Facebook первый заместитель главы ГУ Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Ничего себе ... 10-ку за двоих индюков. Это же надо было так проголодаться", - пишет пользователь Виктория Челпан.

"И смех, и грех!", - пишет нардеп Игорь Мосийчук.

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