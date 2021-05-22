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суббота, 22 мая 2021 00:17

"Это манипуляция, это несправедливо!" Кличко сообщил о 70 обысках за 10 дней

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&quot;Это манипуляция, это несправедливо!&quot; Кличко сообщил о 70 обысках за 10 дней
Кличко возмутился обыскам на коммунальных предприятиях. Фото: Liga.net

В коммунальных предприятиях Киева за последние десять дней провели 70 обысков.

"70 обысков в течение 10 дней, на многих коммунальных предприятиях. Это не случайно. Потому что если дано указание, а у нас есть много информации, что действительно проводились совещания, давались указание - нужно подготовить материалы", - сказал Киевский городской председатель Виталий Кличко в программе "Свобода слова Савика Шустера".

Кличко отметил, что Департамент финансового аудита и контроля КГГА предоставил правоохранительным органам 385 дел.

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"Эти дела должны рассмотреть правоохранительные органы и дать правовую оценку. Ничего не произошло за эти годы и сейчас внезапно принесли эти дела и говорят - коррупция. Это мы вам передали эти дела, это мы сделали аудит. Это манипуляция, это несправедливо", - сказал он.

В мае в ряде коммунальных предприятий Киева и некоторых департаментах КГГА правоохранительные органы провели обыски.

12 мая стало известно, что столичная прокуратура проводит их в помещениях КГГА и частного предприятия, чьи действия нанесли почти 20 млн грн убытков. Обыски проводятся в офисах КП "Спецжитлофонд" и подрядных фирмах. В рамках расследования финансовых махинаций на 12 млн грн на освещении в столице - продолжаются обыски в офисах подрядных предприятий. Схему "отката", по данным следствия, организовали по сговору со служебными лицами КП "Киевгорсвет".

11 мая прошли обыски в КП "Киевзеленстрой". По факту уклонения от уплаты налогов при выполнении работ по реконструкции киевских парков на сумму более 30 млн грн начали уголовное производство.

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