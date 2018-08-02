Есть ли в Киеве легальные киоски с шаурмой

В Госпродпотребслужбе заявляют, что все киоски с шаурмой в Киеве работают нелегально.
Проверять такие должна полиция. Об этом заявил в эфире телеканала "1+1" заместитель руководителя киевской ГППС Александр Овчаренко.
"Количество незарегистрированных киосков измеряется даже не сотнями. Они не регистрируются", - cказал чиновник.
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В столице уже собрали совещание для решения вопроса фаст-фуда.
Полицейские ждут результатов экспертизы и объясняют, что виновным грозит штраф или даже арест.
Тем временем пострадавшие собираются после выздоровления подавать коллективный иск в суд.
30 июля в Киеве было зафиксировано пищевое отравление у 5 человек. Все они накануне ели шаурму из киоска возле станции метро Дарница.
Затем количество пострадавших от отравления шаурмой возросло до 70, среди которых 10 детей. Врачи подозревают сальмонеллез.
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