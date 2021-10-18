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понедельник, 18 октября 2021 10:57

Если должности мэра Киева и главы КГГА разделят, Украина пойдет по пути, как в России или Таджикистане - Береза

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Если должности мэра Киева и главы КГГА разделят, Украина пойдет по пути, как в России или Таджикистане - Береза
Борислав Береза считает, что сейчас определяется дальнейший путь Украины. Фото: Big Kyiv

Если президент Владимир Зеленский разделит должности мэра Киева и главы КГГА, от власти, которую выберут киевляне, не будет ничего зависеть. Киевом будут управлять не киевляне, а "человек Зеленского".

Об этом написал в Телеграм-канале Борислав Береза по результатам обсуждения ситуации с политиками Эстонии, где в воскресенье прошли местные выборы.

"Я обсудил с местными политиками ситуацию, когда Зеленский пытается разделить должности мэра и главы КГГА, чтоб их занимали разные люди. Делается это для того, чтоб мэр стал практически "английской королевой", а вся власть и управление финансами будет у человека президента, которого он назначит главой КМДА. Рассказал и о том, что в такой ситуации я не вижу смысла бороться за должность мэра Киева, ведь тогда у того, кто победит, не будет возможности работать, развивать Киев и менять жизнь киевлян. А еще заметил, что Киев после подобного перестанет управляться киевлянами. Потому что мало что будет зависеть от власти, которую они изберут. А править Киевом будет человек Зеленского", - пишет Береза.

По его словам, эстонские политики заявили, что после разделения должностей мэра и главы КГГА ситуация в Украине будет напоминать ситуацию в тоталитарных России и Таджикистане.

"В России и Таджикистане такая же ситуация. Там власть назначает мэров. Видимо вам ближе их путь", - цитирует Береза собеседников из Эстонии.

Украинский политик считает, что сейчас определяется дальнейший путь Украины.

"Офигенное сравнение. Но эстонцы правы, когда проводят такие сравнения. И лишь от нас зависит пойдёт ли дальнейшее развитие самоуправление у нас по пути РФ и туркменбаши или по европейскому пути. Но пока нас ведут в совковую азиатщину. А у эстонцев обычные европейские выборы. И управлять их городами будут те, кого выберут эстонцы, а не те, кого хочет им назначить президент", - сказал он.

Он напомнил, что в Эстонии в воскресенье выбирали мэров и депутатов в местные советы. В этом году депутатам Рийгикогу, эстонского парламента, разрешили баллотироваться и совмещать должности. Поэтому можно было увидеть многих известных депутатов, которые избираются в местные советы. По словам Березы, на выборах в Эстонии подкупа избирателей нет, чернухи по украинскому образцу нет, двойников нет, админресурса нет. И даже нет давления правоохранительных структур на бизнес, чтоб не поддерживали оппозицию. Так же нет обысков со стороны Генпрокуратуры или КаПо (аналог нашей СБУ, но без коррупции и агентуры Кремля).

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18
октября

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