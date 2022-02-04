"ЕС" требует дать деньги на терроборону

Фракция "Европейская Солидарность" в Киевсовете: "Общинам не хватает средств на территориальную оборону и подготовку к национальному сопротивлению"

"Европейская Солидарность" в Киевсовете обращает внимание президента, Верховной Рады и Кабинета Министров на недопустимость снижения уровня обороноспособности территориальных общин.

Также они призывают выделить 300 миллионов гривен местным советам для создания системы национального сопротивления.

"В условиях роста внешней угрозы существует острая потребность в эффективном формировании уровня обороноспособности общин. Для полноценной работы системы территориальной обороны на местном уровне должно быть надлежащее техническое и материальное обеспечение.

Мы призываем парламентариев консолидировать силы и увеличить финансирование на укрепление обороноспособности государства. Необходимо уменьшить социальное напряжение и предоставить дополнительные гарантии безопасности территориальной общины города Киева", - отмечает депутат фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете Вадим Сторожук.

В "ЕС" подчеркивают - сейчас общинам не хватает средств на территориальную оборону и подготовку к национальному сопротивлению, поскольку большая часть местных бюджетов выделяется на компенсацию разницы тарифов и борьбу с пандемией.

"Без финансового и ресурсного обеспечения институт территориальной обороны не сможет полноценно работать. Поэтому наша фракция призывает принять изменения в государственный бюджет Украины на 2022 год, увеличив расходы на оборону и укрепление обороноспособности государства.

Это крайне важно в условиях российской угрозы. Бездействие означает саботаж", – подчеркивает глава фракции "ЕС" в Киевсовете Владимир Прокопив.