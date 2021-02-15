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понедельник, 15 февраля 2021 12:02

Экс-заместитель министра ДНР работал политтехнологом в Киеве
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В Киеве Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя министра информации террористической организации ДНР.

Ему сообщили о подозрении, информирует пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ

"Подозреваемый занимал должность в 2014-2016 годах. Он публично призывал население региона к поддержке официальной позиции руководства самопровозглашённой ДНР. Также активно пропагандировал политико-территориальную интеграцию временно оккупированных территорий Донбасса с Россией и агитировал голосовать за фейковую инициативу на псевдовыборах", - говорится в сообщении.

Вскоре сепаратист переехал в Киев и сразу начал работать политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур.

Во время обысков в его доме силовики изъяли компьютерную технику и материалы, подтверждающие преступную деятельность задержанного.

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Контрразведчики СБУ разоблачили двух украинцев, которых завербовали российские спецслужбы. Злоумышленники собирали засекреченную информацию об обеспечении и боеготовности ВСУ.

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