Экс-заместитель министра ДНР работал политтехнологом в Киеве

В Киеве Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя министра информации террористической организации ДНР.

Ему сообщили о подозрении, информирует пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ

"Подозреваемый занимал должность в 2014-2016 годах. Он публично призывал население региона к поддержке официальной позиции руководства самопровозглашённой ДНР. Также активно пропагандировал политико-территориальную интеграцию временно оккупированных территорий Донбасса с Россией и агитировал голосовать за фейковую инициативу на псевдовыборах", - говорится в сообщении.

Вскоре сепаратист переехал в Киев и сразу начал работать политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур.

Во время обысков в его доме силовики изъяли компьютерную технику и материалы, подтверждающие преступную деятельность задержанного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Троє военных погибли на Донбассе

Контрразведчики СБУ разоблачили двух украинцев, которых завербовали российские спецслужбы. Злоумышленники собирали засекреченную информацию об обеспечении и боеготовности ВСУ.