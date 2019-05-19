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воскресенье, 19 мая 2019 12:52

Движение транспорта ограничат: какие улицы перекроют из-за инаугурации

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Движение транспорта ограничат: какие улицы перекроют из-за инаугурации
Движение по улицам Киева ограничат 19 и 20 мая. Фото: Rivne Media

19 и 20 мая в Киеве ограничат движение транспорта из-за проведения мероприятий до инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

С 7 утра 19 мая в окончания мероприятий будет частично ограничено движение транспорта на ул. Липской, от ул. Михаила Грушевского до ул. Институтской, пишет kyivcity.gov.ua.

20 мая с 6 утра до окончания торжеств временно ограничат движение на улицах:

- просп. Бажана с Харьковской площади до Южного путепровода;

- Надднепрянское шоссе от Южного путепровода до моста Патона;

- Набережное шоссе от моста Патона до Днепровского спуска;

- Днепровский спуск от Набережного шоссе до Парковой дороги;

- аллея Героев Крут на площади Андрея Первозванного до площади Славы;

- ул. Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро "Арсенальная";

- ул. Михаила Грушевского от ул. Московской до Петровской аллеи;

- Парковая дорога от ул. Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут;

- ул. Шелковичная от ул. Михаила Грушевского до ул. Бассейной;

- ул. Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до ул. Лютеранской;

- ул. Лютеранская от ул. Шелковичной до ул. Крещатик;

- ул. Архитектора Городецкого от ул. Крещатик до ул. Ольгинской;

- ул. Ольгинская до площади Ивана Франко до ул. Институтской;

- ул. Институтская от ул. Крещатик до Крепостного переулка;

- Крепостной переулок от ул. Михаила Грушевского до ул. Институтской;

- ул. Липская от ул. Михаила Грушевского до ул. Пилипа Орлика;

- ул. Садовая от ул. Михаила Грушевского до ул. Институтской;

- ул. Пилипа Орлика от ул. Шелковичной до ул. Академика Богомольца;

- ул. Академика Богомольца от ул. Пилипа Орлика.

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Кроме того, 20 мая дополнительно - с 6 утра до окончания мероприятий ограничат движение на ул. Николая Бажана, Южном мостовом переходе, Надднепрянском шоссе, Набережном шоссе.

На территории правительственного квартала 20 мая будут дежурить бригады скорой помощи.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде за то, что инаугурацию назначили на понедельник, 20 мая. Об этом Зеленский заявил в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

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