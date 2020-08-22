Движение по улицам Киева частично перекроют. Схема

Автор: Фото: Патрульная полиция

В Киеве в связи с проведением массовых мероприятий ко Дню флага и Дню Независимости будет перекрыто дорожное движение по ряду улиц в центре города. Об этом сообщает пресс служба патрульной полиции Киева.

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"С 16:00 23 июня до завершения мероприятий 24 августа движение автомобилей будет перекрыто на улицах Трехсвятительской, Владимирской, Михайловской, Малой Житомирской, а также проезде Владимирском (синим на карте обозначен отрезок, который будет перекрыт с 5:00 24 августа).

Кроме того, во время проведения мероприятий будет ограничено движение автомобилей по улицам Владимирская, Большая Житомирская, Десятинная, Малая Житомирская, переулок Рыльский", - говорится в сообщении.

Над проезжей частью Крещатика разместили стилизованные трезубцы и флаги, а на опорах фонарей - цвет каштанов.