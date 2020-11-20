Другого варианта нет: мобильную Covid-больницу в Киеве разместят не во Дворце спорта

Развернуть мобильную больницу в Киеве планировали в разных местах. Фото: УНИАН

Мобильное медучреждение для Covid-больных в Киеве могут развернуть только на территории Александровской больницы.

Об этом заявил Роман Ткачук, директор департамента муниципальной безопасности КГГА.

"Другого варианта просто нет. И нигде дополнительно этот госпиталь открывать не будут", - сказал он в комментарии для "Сегодня".

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Город, по словам Ткачука, еще имеет мобильный спасательный госпиталь ДСНС Украины и 4 военных, которые можно развернуть в случае необходимости.

"В Киеве решать проблему за счет госпиталей при условии неиспользованной медицинской базы - это просто смешно. Развертывание такого госпиталя - это крайняя мера, которая может быть выполнена в случае ухудшения ситуации", - добавил он.

Развернуть мобильную больницу в Киеве планировали в разных местах. В частности, во Дворце спорта, на ВДНХ и в Международном выставочном центре. Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав начинает развертывание мобильной больницы во Дворце спорта. По его словам, готовят соответствующее постановление на выделение средств.