Дрифт на Софийской площади: волонтеры отмыли мостовую

 
Ексклюзивы
1/5
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 360
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 567
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 810
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1413
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 3078
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2376
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 576
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 639
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 423
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 7020
Фото
Все фото
10
4
3
12
14
Волонтеры и Alyona Alyona отмывают Софийскую площадь
Волонтеры и Alyona Alyona отмывают Софийскую площадь
Легковушки смяло в лом: кадры смертельной аварии
Легковушки смяло в лом: кадры смертельной аварии
Взбешенный муж бил, а потом зарезал жену
Взбешенный муж бил, а потом зарезал жену
В центре Киева люди вышли на митинг в память Шишова
В центре Киева люди вышли на митинг в память Шишова
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Видео
Все видео
Дрифт на Софийской площади: волонтеры отмыли мостовую
Дрифт на Софийской площади: волонтеры отмыли мостовую
В небе над Киевом заметили военную авиацию
В небе над Киевом заметили военную авиацию
Черная и изуродована шинами: Alyona Alyona и Red Bull дрифтовали на Софийской площади ради рекламы
Черная и изуродована шинами: Alyona Alyona и Red Bull дрифтовали на Софийской площади ради рекламы
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
В Софийском соборе нашли древнее украшение
В Софийском соборе нашли древнее украшение
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 441
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 144
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 2421
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1737
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1413
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
12 августа 2021
Просмотров: 234
Вдома
Зранку після дощу на вулицях Тального безлюдно. Вчора увечері я приїхав з Черкас, а сьогодні йду за покупками. — Заодно, — думаю ...
четверг, 12 августа 2021 11:30

Дрифт на Софийской площади: волонтеры отмыли мостовую

  Комментировать
Дрифт на Софийской площади: волонтеры отмыли мостовую
Волонтерам из организации "Киев, мой" удалось начать отмывать мостовую от следов резины. Фото: "БЖ"

Волонтеры из общественной организации "Киев, мой" отмыли мостовую на Софийской площади после дрифта на съемках рекламы Red Bull.

Ранее следы резины пыталась отчистить клининговая компания, которую наняли организаторы съемок. Им это не удалось, сообщает "БЖ".

Уборка может занять еще минимум три дня, сказала гендиректор "Софии Киевской" Неля Куковальская.

В "Киев, мой" рассказали, что работают по собственной инициативе и не получают деньги. Коммунальщики тоже занимаются мойкой. К уборке присоединились реперша Alyona Alyona, которая принимала участие в съемках, и исполнитель Kalush. Представители Red Bull Ukraine не помогают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компания Red Bull сделала заявление о дрифте на Софийской площади

Волонтерская организация "Киев, мой" занимается уборкой и отмыванием улиц, переходов и зданий столицы.

В историческом центре Киева, на Софийской площади, происходили рекламные съемки компании Red Bull с использованием экстремальных элементов, в частности, два авто дрифтовали на большой скорости. В КГГА заявили, что не давали разрешений на организацию и проведение этих съемок. Позже убытки от проведения дрифта оценили в 50 тыс. грн. Рэп-певица Alyona Alyona присутствовала во время съемки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дрифт на Софийской площади: волонтеры отмыли мостовую». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Самолет взорвался и врезался в гору

Самое читаемое
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
3
 Просмотров: 6768
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
6
 Просмотров: 5877
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
 Просмотров: 5445
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
8
 Просмотров: 5301
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
17
 Просмотров: 4482
Новости Киева
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
 Просмотров: 360
Дрифт на Софийской площади: предложили наказания для организаторов
Дрифт на Софийской площади: предложили наказания для организаторов Просмотров: 486
Волонтеры и Alyona Alyona отмывают Софийскую площадь
Волонтеры и Alyona Alyona отмывают Софийскую площадь
10
 Просмотров: 1125
Финансировали провокации ко Дню Независимости: СБУ разоблачила работу криптообменников
Финансировали провокации ко Дню Независимости: СБУ разоблачила работу криптообменников Просмотров: 351
В небе над Киевом заметили военную авиацию
В небе над Киевом заметили военную авиацию
 Просмотров: 711
Больше всего комментируют
4
Донбасс, Крым, "Северный поток-2": что Зеленский обсудит с Меркель
3
"С идеальными бровями и борщами": Мендель поделилась мыслями об обязанностях женщин
2
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2
В ОП отреагировали на слова Резникова о войсках США в Украине
2
Крым затопило
Голосов: 6907
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть