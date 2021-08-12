Дрифт на Софийской площади: волонтеры отмыли мостовую

Волонтерам из организации "Киев, мой" удалось начать отмывать мостовую от следов резины. Фото: "БЖ"

Волонтеры из общественной организации "Киев, мой" отмыли мостовую на Софийской площади после дрифта на съемках рекламы Red Bull.

Ранее следы резины пыталась отчистить клининговая компания, которую наняли организаторы съемок. Им это не удалось, сообщает "БЖ".

Уборка может занять еще минимум три дня, сказала гендиректор "Софии Киевской" Неля Куковальская.

В "Киев, мой" рассказали, что работают по собственной инициативе и не получают деньги. Коммунальщики тоже занимаются мойкой. К уборке присоединились реперша Alyona Alyona, которая принимала участие в съемках, и исполнитель Kalush. Представители Red Bull Ukraine не помогают.

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Волонтерская организация "Киев, мой" занимается уборкой и отмыванием улиц, переходов и зданий столицы.

В историческом центре Киева, на Софийской площади, происходили рекламные съемки компании Red Bull с использованием экстремальных элементов, в частности, два авто дрифтовали на большой скорости. В КГГА заявили, что не давали разрешений на организацию и проведение этих съемок. Позже убытки от проведения дрифта оценили в 50 тыс. грн. Рэп-певица Alyona Alyona присутствовала во время съемки.