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вторник, 10 августа 2021 21:20

Дрифт на Софийской площади: в прокуратуре подсчитали убытки

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Дрифт на Софийской площади: в прокуратуре подсчитали убытки
Ремонт площади будет стоить 50 тыс. грн. Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

Убытки от дрифта на Софийской площади в Киеве достигают 50 тыс. грн.

"По предварительной информации, ориентированный размер причиненных убытков вследствие повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тыс. грн", - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц.

Изъяли автомобили, участвовавшие в съемках ролика.

"По состоянию на 19:30 обе машины изъяты, проводятся следственные действия", - сказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

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Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство". Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

На Софийской площади устроили дрифт на машинах для гонок. На что пользователи социальных сетей возмутились поступком водителей и оставили много недовольных комментариев: "Что это за треш? Кто будет мыть мостовую потом?", "Что за дикость?", "Это не только безобразие, но и неуважение! Напротив полицейского Главка!".

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