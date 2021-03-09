Драгер "покраснел": маршрутчик навеселе перевозил пассажиров

Во вторник утром, 9 марта, инспекторы поймали пьяного водителя маршрутки. На неисправном автобусе "Богдан" он перевозил пассажиров.
Об этом сообщила патрульная полиция города.
"Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте. Результат 0,82 промилле, что в 4 раза превышает допустимый уровень", - говорится в сообщении.
Патрульные отстранили водителя от управления, составив на него протокол.
О происшествии сообщили в Департамент транспортной инфраструктуры и Государственную службу Украины по безопасности на транспорте.
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Подобные инциденты с водителями маршрутных такси случаются часто. Так патрульные столицы поймали пьяного маршрутчика, который двигался по ул. Стеценко с нарушением ПДД. С дрожащими руками он ехал за пассажирами.
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