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вторник, 09 марта 2021 15:03

Драгер "покраснел": маршрутчик навеселе перевозил пассажиров
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Во вторник утром, 9 марта, инспекторы поймали пьяного водителя маршрутки. На неисправном автобусе "Богдан" он перевозил пассажиров.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

Фото: Патрульная полиция Киева

"Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте. Результат 0,82 промилле, что в 4 раза превышает допустимый уровень", - говорится в сообщении.

Патрульные отстранили водителя от управления, составив на него протокол.

О происшествии сообщили в Департамент транспортной инфраструктуры и Государственную службу Украины по безопасности на транспорте.

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Подобные инциденты с водителями маршрутных такси случаются часто. Так патрульные столицы поймали пьяного маршрутчика, который двигался по ул. Стеценко с нарушением ПДД. С дрожащими руками он ехал за пассажирами.

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09
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