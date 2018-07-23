Дождь затопил киевскую подземку

Ливень наполнил водой вагоны столичного метро. Она залила пол и сиденья.

"На Театральной воспользовался устройством "пассажир-машинист". На Политехническом институте в вагон зашла сотрудница станции, оценила потоп на глаз. Сказала, что так во всех вагонах. Непогода, потерпите. Держимся за поручень", - рассказал журналист Александр Марущак в Facebook.

Он добавил, что замечает подобное уже не впервые.

Автор: Александр Марущак Поезда красной ветки метрополитена едут под открытым небом

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После подорожания проезда в метро в Интернете начали продавать карточки с 50-100 поездками - по старым тарифам с небольшой наценкой.