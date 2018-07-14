До появления Instagram: показали фото киевлянок 19 века

Фото: Вечерний Киев

В сети показали 100-летние фотографии столичных девушек.

Раритетные снимки из фондов Музея истории Киева обнародовала в Facebook Елена Насырова.

"Тогда были популярны шляпки с широкими полями, верхняя одежда с высокими воротничками и узкие корсеты, которые не давали свободно дышать. Сейчас девушки подчеркивают фигуру латексными платьями, прозрачными плащами и суперкороткими шортами. Но кое-что осталось неизменным. Например, любовь к фотосессиям на Андреевском спуске", - сравнил старые фото с современными "Вечерний Киев".

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Также с современными сравнивали архивные обложки глянцевых журналов, в том числе Harper's Bazaar, Vogue и Cosmopolitan.