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суббота, 14 июля 2018 18:47

До появления Instagram: показали фото киевлянок 19 века
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За 100 лет модные образы киевлянок пережили масштабную трансформацию
Фото: Вечерний Киев
За 100 лет модные образы киевлянок пережили масштабную трансформацию
За 100 лет модные образы киевлянок пережили масштабную трансформацию
За 100 лет модные образы киевлянок пережили масштабную трансформацию
За 100 лет модные образы киевлянок пережили масштабную трансформацию

В сети показали 100-летние фотографии столичных девушек.

Раритетные снимки из фондов Музея истории Киева обнародовала в Facebook Елена Насырова.

"Тогда были популярны шляпки с широкими полями, верхняя одежда с высокими воротничками и узкие корсеты, которые не давали свободно дышать. Сейчас девушки подчеркивают фигуру латексными платьями, прозрачными плащами и суперкороткими шортами. Но кое-что осталось неизменным. Например, любовь к фотосессиям на Андреевском спуске", - сравнил старые фото с современными "Вечерний Киев".

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Также с современными сравнивали архивные обложки глянцевых журналов, в том числе Harper's Bazaar, Vogue и Cosmopolitan.

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