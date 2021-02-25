Диван повис над головами прохожих - Facebook взорвался шутками

В Киеве на ул. Дегтяревской, 6 неизвестные из окна многоэтажки выбросили диван. Он застрял на дереве и представляет опасность для прохожих.

Инцидент произошел еще 16 февраля, сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

Фото: "Киев Оперативный"

"В этот же день (16 февраля. - Gazeta.ua) жители обратились в Центральную диспетчерскую службу по вопросам жкх. Ответ не заставил себя ждать: заявка номер 14182, статус - выполнено, закрыто. И даже спрашивают, на сколько звездочек оценивается выполнение заявки", - говорится в посте.

Автор утверждает, что диван до сих пор находится на дереве на уровне 5-го этажа и представляет угрозу.

"Доска указанного размера (на фото. - Gazeta.ua) выдвигается из веток и может упасть на людей. А людей здесь в течение дня сотни. И рядовые граждане, и родители с детьми и домашними любимцами, которые гуляют именно под этим каштаном", - добавили в посте.

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Пользователи отреагировали на уведенное:

"Карлсон улетел, а диван забыл";

"Зато голубям норм теперь, осталось телик поставить";

"А нужны такие в Европе? Найти и на этом диване пусть и живут";

"Откуда эта дич появляется в городе? Из каких пещер вылезают?";

"Пару часов назад на авто сбросили стеклянную банку. Так и живем";

"Коммунальщики, как всегда, или может ещё какой-то диван сняли с дерева?";

"Весна скоро, диваны прилетели. P.S: существа, которые это сделали, должны быть наказаны".

В Ровно на местную жительницу с балкона 3-го этажа упал диван. Женщина успела увернуться благодаря возгласу прохожего "Не бросай!" Однако полностью избежать контакта с домашней мебелью не удалось.