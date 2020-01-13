Директор школы удивила родителей запретом

В столичной школе запретили собирать деньги. Фото: kiev.informator.ua

Директор школы №173 Соломенского района Киева Ирина Януш издала приказ, которым строго запретила любой сбор средств в учебном заведении.

"Это несмотря на то, что где-то в школьных вайбер-группах гуляют сообщение особенно коммерческих родителей школы с новыми реквизитами фонда. Так вот, я считаю, что эта позиция директора заслуживает уважения, именно так должны делать руководители школ", - рассказала в Facebook соучредитель ОО "Родители SOS" Елена Парфенова.

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По словам активистки, Ирину Януш назначили директором по конкурсу 2 января 2020.

Сеть поразил такой поступок директора: "Школу поздравляю с новым избранным директором!", "Жаль, что такой случай - скорее исключение, чем норма", "Представляю отчаяние некоторых активных родителей. Это же надо как-то с этим жить научиться".

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