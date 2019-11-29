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пятница, 29 ноября 2019 07:38

Учительницу года арестовали за секс с учеником

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Автор: Youtube/RoundRockISD
  В США арестовали учительницу 36-летнюю Ранди Чаваррию за оральный секс с учеником
В США арестовали учительницу 36-летнюю Ранди Чаваррию за оральный секс с учеником

В США арестовали преподавательницу средней школы в Техасе, которая получила звание "Учитель года", 36-летнюю Ранди Чаваррию.

Ее обвиняют в сексуальных отношениях с учеником-подростком. С ним прямо в классе занималась оральным сексом,, пишет Daily Mail.

По словам ученика, у них был оральный секс дважды в октябре. Интимные текстовые сообщения, что женщина посылала подростку, подтвердили его слова.

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В мае прошлого женщину наградили званием "Учительница года". Она также запустила инициативу в местной общине, где ученики средней школы занимались детьми начальной школы, которых признали "нуждающимися", покупали им праздничные подарки и устроили для них вечеринку.

Техасское образовательное агентство установило, что количество сексуальных отношений между преподавателями и учениками растет. В 2018-2019 годах стало 442 таких случая по сравнению с 429 и 302 в предыдущие годы.

Замужняя преподавательница из Колумбии 40-летняя Йокаста угрожала ученикам "завалить" на экзамене, если они не займутся с ней сексом. Женщина подходила к ребятам в школе, где работала, и просила номер телефона, чтобы "помочь с обучением". Некоторых из своих "жертв" она находила в социальных сетях.

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29
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